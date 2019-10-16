Джонсон пішов на поступки у питанні ірландського кордону

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Подібну пропозицію раніше відкинула Тереза Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пішов на значні поступки у питанні про статус ірландського кордону та наблизився до укладення угоди про умови Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі. Подібний варіант вирішення питання про кордон раніше був запропонований колишньому прем'єру Британії Терезі Мей, але вона відкинула його, заявивши, що жоден британський прем’єр не погодиться на таку пропозицію.

Очікується, що проект тексту угоди можуть опубліковати у середу, 16 жовтня, якщо канцелярія Джонсона дасть фінальне "зелене світло".

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз дав Великій Британії час до кінця 15 жовтня, щоб завершити роботу над угодою про Brexit. Технічні команди Брюсселя та Лондона намагаються укласти угоду, щоб її встигли затвердити лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня.

Нагадаємо, між Великою Британією та ЄС минулого тижня відбувся прогрес у переговорах. Про це у спільній заяві повідомили прем'єр-міністри Великої Британії та Ірландії Борис Джонсон і Лео Варадкар, після проведення спільної зустрічі.