Джонсон посетил тренировку украинских военных в Британии: видео

Премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил местный учебный полигон, где проходят обучение украинские военные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Джонсона.
"На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отбивать российскую агрессию", - пишет Джонсон.
На кадрах можно увидеть, как премьер вместе с нашими защитниками отрабатывает уличные бои: бросает учебную гранату, занимает позицию за пулеметом, а также примеряет противотанковый комплекс NLAW.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.
Также недавно сообщалось, что Британия подготовит до 10 000 украинских военных по стандартам НАТО.
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