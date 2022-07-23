Джонсон відвідав тренування українських військових в Британії: відео

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Джонсона.

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - пише Джонсон.

На кадрах можна побачити, як прем'єр разом з нашими захисниками відпрацьовує вуличні бої: кидає навчальну гранату, займає позицію за кулеметом, а також приміряє протитанковий комплекс NLAW.