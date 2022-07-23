Джонсон відвідав тренування українських військових в Британії: відео

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відвідав місцевий навчальний полігон, де навчаються українські військові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Джонсона.
"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - пише Джонсон.
На кадрах можна побачити, як прем'єр разом з нашими захисниками відпрацьовує вуличні бої: кидає навчальну гранату, займає позицію за кулеметом, а також приміряє протитанковий комплекс NLAW.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Також нещодавно повідомлялося, що Британія підготує до 10 000 українських військових за стандартами НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.