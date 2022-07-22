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Зеленский провел переговоры с Джонсоном. Обсудили подготовку военных

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Киев, Пятница 22 июля 2022 19:11
Зеленский провел переговоры с Джонсоном. Обсудили подготовку военных Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Поддерживаю постоянную связь с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Поговорили о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Британии и другом разностороннем военном сотрудничестве. Получил уверенность, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается мощной и безусловной", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия подготовит до 10 000 украинских военных по стандартам НАТО.

Также ранее было опубликовано видео того, как бойцы ВСУ проходят обучение на британских артиллерийских полигонах.

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