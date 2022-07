Джонсон посетил тренировку украинских военных в Британии: видео

"На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отбивать российскую агрессию", - пишет Джонсон.

На кадрах можно увидеть, как премьер вместе с нашими защитниками отрабатывает уличные бои: бросает учебную гранату, занимает позицию за пулеметом, а также примеряет противотанковый комплекс NLAW.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.



The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5