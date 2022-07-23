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Джонсон посетил тренировку украинских военных в Британии: видео

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Суббота 23 июля 2022 15:25
Джонсон посетил тренировку украинских военных в Британии: видео Фото: Борис Джонсон, премьер-министр (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил местный учебный полигон, где проходят обучение украинские военные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Джонсона.

"На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отбивать российскую агрессию", - пишет Джонсон.

На кадрах можно увидеть, как премьер вместе с нашими защитниками отрабатывает уличные бои: бросает учебную гранату, занимает позицию за пулеметом, а также примеряет противотанковый комплекс NLAW.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.

Также недавно сообщалось, что Британия подготовит до 10 000 украинских военных по стандартам НАТО.

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