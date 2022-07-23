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Джонсон відвідав тренування українських військових в Британії: відео

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Субота 23 липня 2022 15:25
Джонсон відвідав тренування українських військових в Британії: відео Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відвідав місцевий навчальний полігон, де навчаються українські військові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Джонсона.

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - пише Джонсон.

На кадрах можна побачити, як прем'єр разом з нашими захисниками відпрацьовує вуличні бої: кидає навчальну гранату, займає позицію за кулеметом, а також приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Також нещодавно повідомлялося, що Британія підготує до 10 000 українських військових за стандартами НАТО.

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