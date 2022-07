Джонсон відвідав тренування українських військових в Британії: відео

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - пише Джонсон.

На кадрах можна побачити, як прем'єр разом з нашими захисниками відпрацьовує вуличні бої: кидає навчальну гранату, займає позицію за кулеметом, а також приміряє протитанковий комплекс NLAW.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.



The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5