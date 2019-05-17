Джонсон спробує очолити уряд Британії замість Мей

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон планує поборотися за крісло прем'єр-міністра

Колишній міністр закордонних справ Великобританії та екс-мер Лондона Борис Джонсон підтвердив свої наміри поборотися за крісло прем'єр-міністра країни після того, як чинна британська прем'єрка Тереза Мей залишить цю посаду. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Він додав, що його майбутня участь у гонці "ні для кого вже не є секретом". Таким чином він підтвердив прогнози багатьох оглядачів та політиків щодо його участі у боротьбі за прем'єрське крісло.

"Звичайно, я збираюся це зробити", - заявив Джонсон у четвер, 16 травня, під час бізнес-форуму у Манчестері.

Нагадаємо, у липні минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії на знак протесту проти лінії Мей у переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі тижні. Голова комітету Грем Брейді повідомив, що він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб "узгодити графік виборів нового лідера" після голосування за угоду про Brexit.