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Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку с ЕС

Новости » Политика    12.10.2019 - 09:48
Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку с ЕС
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 18 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit (выход из ЕС) в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки. Об этом пишет газета The Times.

Сообщается, что Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 18 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе. Свое предложение он намерен озвучить уже сегодня.

Газета отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы очередной отсрочке Brexit без сделки, однако парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.

Напомним, ранее Джонсон провел встречу с премьером Ирландии Лео Варадкаром, во время которой стороны "увидели путь к возможной сделке" по выходу Британии из ЕС. Ранее в Европарламенте сообщили об отсутствие прогресса по Brexit. По словам главы Европарламента Давида Сассоли, Джонсон не смог предоставить конкретные решения относительно открытой границы между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

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