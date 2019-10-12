ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон попросить парламент підтримати будь-яку угоду з ЄС

Новини » Політика    12.10.2019 - 09:48
Джонсон попросить парламент підтримати будь-яку угоду з ЄС
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон проведе голосування по угоді в суботу, 18 жовтня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до парламентаріїв з проханням підтримати будь-яку угоду щодо Brexit (вихід з ЄС) протягом 24 годин після саміту Європейського союзу або вимагати відстрочення. Про це пише газета The Times.

Повідомляється, що Джонсон проведе голосування по угоді в суботу, 18 жовтня, одразу після майбутнього 17-18 жовтня саміту в Брюсселі. Свою пропозицію він має намір озвучити вже сьогодні.

Газета зазначає, що британський парламент не засідав по суботах вже майже 40 років.

востаннє дата виходу Великобританії з ЄС була перенесена на 31 жовтня. Джонсон наполягає на цій даті і каже, що волів би черговий відстрочення Brexit без угоди, однак парламент заборонив йому погоджуватися на такий варіант.

Нагадаємо, раніше Джонсон провів зустріч з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром, під час якої сторони "побачили шлях до можливої операції" по виходу Британії з ЄС. Раніше у Європарламенті повідомили про відсутність прогресу в Brexit. За словами голови Європарламенту Давида Сассоли, Джонсон не зміг надати конкретні рішення щодо відкритого кордону між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

Прем'єри Великобританії та Ірландії бачать шлях до операції по Brexit Юнкер вважає обмеженим прогрес щодо Brexit-угоди
Новини України BrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся