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Джонсон подтвердил выход Британии из ЕС до 31 октября

Новости » Политика    24.07.2019 - 20:15
Джонсон подтвердил выход Британии из ЕС до 31 октября
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Выход из ЕС Великобритания планирует к 31 октября при любых обстоятельствах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свои слова, что выведет страну из ЕС до 31 октября при любых обстоятельствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Сообщается, что Лондон имеет надежду на приемлемое соглашение от Брюсселя по выходу из ЕС вместо того, которое обсуждалась с руководством Евросоюза Терезой Мэй.

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и покинем Евросоюз 31 октября без всяких "если" или "но", - заявил Джонсон.

Более того, Джонсон считает, что выход из ЕС был фундаментальным решением жителей Великобритании, потому что они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут выбирать и увольнять с должности.

Напомним, посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прогнозирует, что встреча Джонсона и Зеленского будет после того, как Лондон завершит выход из Европейского союза. После избрания в фокусе внимания нового премьер-министра будет реализация "Брексита".

Как сообщало РБК-Украина, лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II, которая назначила его на пост главы кабинета министров страны. Таким образом, он официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра.

 

 

 

Зеленский встретится с Джонсоном после Brexit, - посол Джонсон официально сменил Мэй на посту премьера Британии
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