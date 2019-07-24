Джонсон підтвердив вихід Британії с ЄС до 31 жовтня

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Вихід з ЄС Великобританія планує до 31 жовтня за будь-яких обставин

Прем'єр-мінстр Великобританії Борис Джонсон підтвердив свої слова, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Повідомляється, що Лондон має надію на прийнятну угоду від Брюсселя щодо виходу з ЄС замість тієї, яка обговорювалася з керівництвом Євросоюзу Терезою Мей.

"Ми збираємося виконати неодноразові обіцянки парламенту перед народом і покинемо Євросоюз 31 жовтня без всяких "якщо" або "але", - заявив Джонсон.

Більш того, Джонсон вважає, що вихід з ЄС був фундаментальним рішенням жителів Великобританії, бо вони хотіли, щоб їхні закони приймали ті люди, яких вони можуть обирати і звільняти з посади.

Нагадаємо, посол України Наталія Галібаренко прогнозує, що зустріч Джонсона та Зеленського буде після того, як Лондон завершить вихід з Європейського союзу. Після обрання у фокусі уваги нового прем'єр-міністра буде реалізація "Брекзиту".

Як повідомляло РБК-Україна, лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни. Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.