В Британии завершилось голосование на выборах премьера

Фото: Борис Джонсон и Джереми Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

Результаты голосования объявят завтра

В Великобритании члены Консервативной партии завершили голосование за нового лидера партии, который также станет премьер-министром страны. Об этом сообщает News18.

Члены Консервативной партии должны были проголосовать за одного из двух кандидатов. На должность претендуют бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Сейчас ведется подсчет голосов. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Имя победителя выборов объявят завтра в 12:00 по местному времени. После чего в среду королева Великобритании Елизавета II примет отставку Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что в Британии в понедельник, 22 июля, проходит последний этап выборов лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

Напомним, что лидером предвыборной гонки в Британии является бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Джонсон одерживал бесспорную победу на всех этапах голосования.