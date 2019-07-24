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Зеленский встретится с Джонсоном после Brexit, - посол

Новости » Политика    24.07.2019 - 19:39
Зеленский встретится с Джонсоном после Brexit, - посол
Фото: Наталья Галибаренко

Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прогнозирует, что встреча нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского будет после того, как Лондон завершит выход из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что после избрания в фокусе внимания нового премьер-министра будет реализация "Брексита".

"Мы бы, конечно, очень хотели организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Брекситу до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала посол.

Также Галибаренко отметила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел Объединенного королевства и поэтому он знает о ситуации в Украине, вооруженном конфликте и аннексии Крыма. 

Напомним, сегодня лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально стал главой кабинета министров Британии. Таким образом, он сменил на этом посту Терезу Мэй.

Как писало РБК-Украина ранее, Джонсон заявил, что его страна будет готова к Brexit до 31 октября 2019 года. По его словам, Великобритания будет готова выйти из Европейского союза по соглашению об условиях Brexit или без него.

 

 

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