Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине современных реактивных систем залпового огня. Их дальность составляет 80 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джонсона в Twitter.
Британия предоставит Украине ракетные системы M270 и будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах.
"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия разравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", - отметил премьер.
На сайте британского правительства объясняют, что решение о передаче было согласовано с США, которые предоставят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
Ранее мы сообщали, что Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, несмотря на угрозы Владимира Путина.
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