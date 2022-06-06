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Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ

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Лондон, Понеділок 06 червня 2022 12:09
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні сучасних реактивних систем залпового вогню. Їх дальність складає 80 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джонсона в Twitter.

Британія надасть Україні ракетні системи M270 та постачатиме боєприпаси M31A1 у великих масштабах.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючий наступ Росії", - зазначив прем'єр.

На сайті британського уряду пояснюють, що рішення про передачу було узгоджене з США, які нададуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Раніше ми повідомляли, що Великобританія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, не дивлячись на погрози Володимира Путіна.

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Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
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