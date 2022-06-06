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Британия передаст Украине ракетные системы несмотря на угрозы Путина

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Лондон, Понедельник 06 июня 2022 10:50
Британия передаст Украине ракетные системы несмотря на угрозы Путина Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня M270. Несмотря на новые угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Министр подчеркнул, что именно такое оружие поможет украинской стороне защититься от российской агрессии.

Правительство Великобритании не подтвердило, сколько оружия будет отправлено, но, по информации BBC, речь идет о трех установках.

Решение о передаче было согласовано с США, которые являются производителями M270 MLRS. В Лондоне рассчитывают обучить украинских военных использованию установок в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит неопределенное количество пусковых установок M270, которые могут стрелять ракетами с точным наведением на расстояние до 80 километров.

После чего, путин заявил, что Россия будет наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

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