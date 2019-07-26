Джонсон планирует увеличить число полицейских в Британии

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течении следующих нескольких недель наймет дополнительно 20 тыс. полицейских. Об этом пишет Reuters.

Джонсон отметил сокращение числа полицейских, сделанные предыдущими властями и заявил, что обеспокоет ростом насильственных преступлений.

Независимый Институт Фискальных Исследований подсчитал, что расходы на дополнительных полицейских будут стоить 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,37 млрд долларов) в год.

"Моя работа в качестве премьер-министра состоит в том, чтобы сделать наши улицы более безопасными", - заявил Джонсон.

Напомним, экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон 23 июля победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и стал новым премьер-министром Британии.

РБК-Украина писало, что новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых трех министров в своем правительстве.