Джонсон переживает, что не выполнил обещание по Brexit

Джонсон настаивает, что его соглашение об условиях Brexit полностью готово для голосования
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что расстроен тем, что ему не удалось провести Brexit 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По мнению британского премьера, он подготовил хорошое соглашение с ЕС, но Палата общин решила отложить принятие решения по ней.
"Этот парламент просто не собирается голосовать за Brexit, слишком много людей, которые выступают против Brexit и хотят его сорвать", - сказал он.
Джонсон также расстроен тем, что ему не удалось провести Brexit 31 октября, как он неоднократно обещал.
Джонсон отметил, что его соглашение об условиях Brexit полностью готово для голосования, и после проведения досрочных выборов 12 декабря выход Великобритании с Евросоюза будет возможен.
Великобритания и Евросоюз отложили Brexit до 31 января 2020 года, чтобы британский парламент успел ратифицировать соглашение о выходе.
Напомним, Верхняя палата парламента Великобритании одобрила закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, предложенный Джонсоном.
Как сообщало РБК-Украина, 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.