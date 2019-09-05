Джонсон отказался от прежних обязательств Лондона по ирландской границе, - Барнье

Переговорщик по Brexit Мишель Барнье на встрече с послами 27 стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заявил, что британский премьер-министр Борис Джонсон отказался от прежних обязательств Лондона по ирландской границе и не предложил альтернатив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Барнье, ЕС должны сохранять спокойствие и бдительность, и Лондон до сих пор не представил никаких конкретных предложений на замену так называемого "запасного механизма" для границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Он также заявил, что Лондон хочет только очень ограниченного соглашения о свободной торговле с ЕС в будущем и не хочет юридически соблюдать правила равных условиях или конвергентных правил государственной помощи для обеспечения честной конкуренции.

На встрече также сообщалось, что любое предположение Великобритании о том, что блок в конце концов уступит под давлением, и соглашение может быть заключено на саммите ЕС 17-18 октября, а затем ратифицировано до 31 октября, нереально.

Напомним, парламент Великобритании не поддержал предложение Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября.

Как сообщает РБК-Украина, члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.