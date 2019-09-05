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Джонсон відмовився від колишніх зобов'язань Лондона щодо ірландського кордону - Барньє

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Лондон хоче лише дуже обмеженої угоди про вільну торгівлю з ЄС, - Барньє

Парламентер з Brexit Мішель Барньє на зустрічі з послами 27 країн Європейського союзу (ЄС) в Брюсселі заявив, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відмовився від колишніх зобов'язань Лондона за ірландський кордон і не запропонував альтернатив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Барньє, ЄС повинен зберігати спокій і пильність, і Лондон досі не представив жодних конкретних пропозицій на заміну так званого "запасного механізму" для кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Він також заявив, що Лондон хоче лише дуже обмеженої угоди про вільну торгівлю з ЄС в майбутньому і не хоче юридично дотримуватися правила рівних умовах або конвергентних правил державної допомоги для забезпечення чесної конкуренції.

На зустрічі також повідомлялося, що будь-яке припущення Великобританії про те, що блок зрештою поступиться під тиском, і угода може бути укладена на саміті ЄС 17-18 жовтня, а потім ратифікована до 31 жовтня, нереальне.

Нагадаємо, парламент Великобританії не підтримав пропозицію Джонсона про проведення позачергових парламентських виборів 15 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, члени британської Палати громад підтримали у другому читанні законопроект, який блокує вихід країни із Європейського союзу 31 жовтня без угоди. За законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300.

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