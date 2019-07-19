В случае избрания Джонсона премьером в отставку уйдут более 10 министров

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Среди тех, кто планирует уйти в отставку - экс-заместитель Джонсона

Более десяти министров правительства Великобритании готовятся уйти в отставку на следующей неделе в случае назначения Бориса Джонсона премьер-министром. Об этом сообщает The Sun.

В частности, речь идет о министре финансов Филиппе Геммонде, министре юстиции Дэвиде Гауке, министре бизнеса Греге Кларке. Кроме того, в списке тех, кто планирует подать в отставку - министр иностранных дел сэр Алан Дункан, который был заместителем Джонсона, и министр образования Энн Мильтон.

"Более десятка министров готовятся уйти до момента, когда Борис Джонсон станет премьер-министром на следующей неделе", - пишет издание.

Так, отставка министров лишит главу правительства возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что в отставку планируют уйти трое министров в случае, если главой правительства станет Борис Джонсон.

Как писало РБК-Украина ранее, данные опроса социологической службы YouGov свидетельствуют, что экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона считают сильнейшим из кандидатов на пост лидера Консервативной партии и главы правительства после отставки Терезы Мэй.

Добавим также, Мэй 6 июня приняла участие в последних мероприятиях в качестве премьер-министра Великобритании.