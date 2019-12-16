Джонсон одобрил для публикации отчет о влиянии России на политику в Британии

Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

Отчет будет опубликован после формирования нового комитета по разведке и безопасности британского парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада британского парламента о возможном влиянии российских спецслужб на британскую политику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам пресс-секретаря Джонсона, публикация отчета одобрена премьер-министром, однако будет опубликована лишь после формирования нового комитета по разведке и безопасности британского парламента.

"Премьер-министр одобрил для публикации отчет, о русской инфильтрации в британской политике, который был, проведен перед выборами. Отчет не будет опубликован до тех пор, пока не будет собрано новый состав комитета, чтобы официально утвердить отчет", - сообщили у Джонсона.

Напомним, перед выборами в Великобритании спецслужбы заявили о возможной причастности Российской Федерации к утечке документов правительства. Бумаги секретных переговоров между Британией и США относительно возможной продажи американским компаниям Национальной системы здравоохранения Британии, были опубликованы в социальной сети Reddit и на трех интернет-сайтах Германии.

Также сообщалось, что в правительстве Великобритании опасаются вмешательства России в избирательную кампанию. Причиной этому стала публикация тайных документов правительства по выходу Британии из Европейского союза (Brexit).