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Джонсон схвалив для публікації звіт про вплив Росії на політику в Британії

Новини » В світі     16.12.2019 - 17:14
Джонсон схвалив для публікації звіт про вплив Росії на політику в Британії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

Звіт буде опублікований після формування нового комітету з розвідки і безпеки британського парламенту

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон схвалив публікацію доповіді британського парламенту про можливе вплив російських спецслужб на британську політику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прес-секретаря Джонсона, публікація звіту схвалена прем'єр-міністром, однак буде опублікована лише після формування нового комітету з розвідки і безпеки британського парламенту.

"Прем'єр-міністр схвалив для публікації звіт про російської інфільтрації в британській політиці, який був, проведений перед виборами. Звіт не буде опублікований до тих пір, поки не буде зібрано новий склад комітету, щоб офіційно затвердити звіт", - повідомили у Джонсона.

Нагадаємо, перед виборами у Великобританії спецслужби заявили про можливу причетність Російської Федерації до витоку документів уряду. Папери секретних переговорів між Британією та США щодо можливого продажу американським компаніям Національної системи охорони здоров'я Британії, були опубліковані в соціальній мережі Reddit і на трьох інтернет-сайтах Німеччини.

Також повідомлялося, що в уряді Великобританії побоюються втручання Росії у виборчу кампанію. Причиною цього стала публікація таємних документів уряду по виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

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