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ЕС отказался пойти на уступки Джонсону по Brexit

Новости » Политика    01.09.2019 - 18:59
ЕС отказался пойти на уступки Джонсону по Brexit
Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

ЕС отказался убрать из соглашения "запасной механизм" о границе с Северной Ирландией

Ведущий участник переговоров со стороны Европейского союза по Brexit Мишель Барнье не принял предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения пункт о границе с Северной Ирландией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Барнье считает, что нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия – это "максимальная уступка", которую может получить Британия.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Европейскому союзу изменить условия соглашения о выходе страны из ЕС. В первую очередь Лондон хочет изменения механизма по недопущению появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit ("бэкстоп"), который подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Позже Джонсон заявил, что выход Соединенного Королевства из Европейского Союза без соглашения все вероятнее. По словам Джонсона, шансы на Brexit без соглашения значительно выросли в последнее время.

В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск заявил британскому премьер-министру, что ЕС открыт для альтернатив, в частности в отношении Ирландии, но они должны быть "реалистичными".

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