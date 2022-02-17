Джонсон об обстреле детсада на Донбассе: операция под чужим флагом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детсада в Станице Луганская операцией под чужим флагом. Он добавил, что таким образом Россия стремится дискредитировать Украину и получить ложный предлог для вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Сегодня был обстрелян детский сад (в Станице Луганская - ред.). Мы знаем - это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призванная создать предлог, ложную провокацию для вторжения России", - цитирует агентство заявление Джонсона.
Глава британского правительства добавил, что усиление деэскалации вокруг Украины может произойти в ближайшие несколько дней. Он заявил о готовности Великобритании ввести жесткие санкции против России в случае ее дальнейшего вторжения на украинскую территорию.
"У путинского режима еще есть время отступить. Еще есть время избежать катастрофы для России, Украины и всего мира", - подчеркнул Джонсон, добавив, что на Мюнхенской конференции по безопасности планирует обсудить объединение Запада.
Напомним, с начала суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов - снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.
Отметим, из-за обстрелов на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности.