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Джонсон об обстреле детсада на Донбассе: операция под чужим флагом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детсада в Станице Луганская операцией под чужим флагом. Он добавил, что таким образом Россия стремится дискредитировать Украину и получить ложный предлог для вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня был обстрелян детский сад (в Станице Луганская - ред.). Мы знаем - это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призванная создать предлог, ложную провокацию для вторжения России", - цитирует агентство заявление Джонсона.

Глава британского правительства добавил, что усиление деэскалации вокруг Украины может произойти в ближайшие несколько дней. Он заявил о готовности Великобритании ввести жесткие санкции против России в случае ее дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

"У путинского режима еще есть время отступить. Еще есть время избежать катастрофы для России, Украины и всего мира", - подчеркнул Джонсон, добавив, что на Мюнхенской конференции по безопасности планирует обсудить объединение Запада.

Напомним, с начала суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов - снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.

Отметим, из-за обстрелов на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

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ДонбассВеликобританияБорис Джонсон