ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обострение на Донбассе. С начала суток уже более 40 обстрелов

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 16:56
Обострение на Донбассе. С начала суток уже более 40 обстрелов Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 15:00 на Донбассе произошло более 40 обстрелов. По его словам, снаряды прилетают с территории временно оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы и главы МИД Великобритании Лизы Трасс.

"По состоянию на 15:00 произошло 42 обстрела. Мы уже обратились ко всем международным партнерам с призывом осудить это. Снаряды прилетели с временно оккупированных территорий, контролируемых Россией", - сказал Кулеба.

Как подчеркнул глава МИД, важно зафиксировать, что эти снаряды прилетели именно с оккупированных территорий, которые контролирует Россия, поскольку Москва пытается исказить происходящее на Донбассе.

"В скором времени в Нью-Йорке начнется заседание Совбеза ООН, где этот вопрос тоже обсудят", - напомнил Кулеба.

Напомним, с начала суток на Донбассе начались обстрелы со стороны пророссийских боевиков. Под огонь, в частности, попали детский сад в Станице Луганская, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.

Подробнее о ситуации на Донбассе - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного российского признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание пройдет сегодня, 17 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Донбасс Дмитрий Кулеба
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий