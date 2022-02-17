Украина запросила внеочередное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе
Украина запросила внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Украинская делегация намерена обсудить обострение ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.
"Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ относительно безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", - говорится в сообщении.
В делегации пояснили, что созыв внеочередного заседания и консультаций необходимы для пресечения провокаций на Донбассе, поскольку они могут стать поводом для эскалации ситуации. Украина также предложила привлечь представителей стран нормандского формата к участию в мониторинге и контроле за соблюдением режима прекращения огня.
Напомним, с начала суток боевики на Донбассе более 20 раз нарушили режим прекращения огня.
Отметим, под обстрелы попали детский сад в Станице Луганская, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.