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Джонсон про обстріл дитсадка на Донбасі: операція під чужим прапором

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав обстріл дитсадка в Станиці Луганська операцією під чужим прапором. Він додав, що таким чином Росія прагне дискредитувати Україну і отримати помилковий привід для вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні був обстріляний дитячий садок (у Станиці Луганська - ред.). Ми знаємо - це була операція під чужим прапором, спрямована на дискредитацію українців і покликана створити привід, неправдиву провокацію для вторгнення Росії", - цитує агентство заяву Джонсона.

Глава британського уряду додав, що посилення деескалації навколо України може відбутися в найближчі кілька днів. Він заявив про готовність Великобританії ввести жорсткі санкції проти Росії в разі її подальшого вторгнення на українську територію.

"У путінського режиму ще є час відступити. Ще є час уникнути катастрофи для Росії, України і всього світу", - підкреслив Джонсон, додавши, що на Мюнхенській конференції з безпеки планує обговорити об'єднання заходу.

Нагадавши, з початку доби на Донбасі сталося понад 40 обстрілів - снаряди прилітають з тимчасово окупованих Росією територій.

Відзначити, через обстріли на Донбасі Україна запросила позачергове засідання Тристоронньої контактної групи та консультацій робочої підгрупи з питань безпеки.

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ДонбасВеликобританіяБорис Джонсон