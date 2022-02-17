Джонсон про обстріл дитсадка на Донбасі: операція під чужим прапором

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав обстріл дитсадка в Станиці Луганська операцією під чужим прапором. Він додав, що таким чином Росія прагне дискредитувати Україну і отримати помилковий привід для вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Сьогодні був обстріляний дитячий садок (у Станиці Луганська - ред.). Ми знаємо - це була операція під чужим прапором, спрямована на дискредитацію українців і покликана створити привід, неправдиву провокацію для вторгнення Росії", - цитує агентство заяву Джонсона.

Глава британського уряду додав, що посилення деескалації навколо України може відбутися в найближчі кілька днів. Він заявив про готовність Великобританії ввести жорсткі санкції проти Росії в разі її подальшого вторгнення на українську територію.

"У путінського режиму ще є час відступити. Ще є час уникнути катастрофи для Росії, України і всього світу", - підкреслив Джонсон, додавши, що на Мюнхенській конференції з безпеки планує обговорити об'єднання заходу.