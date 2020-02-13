Джонсон обновил правительство Британии

Джонсон назначил шесть новых министров
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес изменения в состав Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Британии.
Отметим, свои должности в обновленном Кабинете министров сохранили министр иностранных дел Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател, министр юстиции Роберт Бакленд и министр обороны Бен Уоллес. Также свои портфели сохранили:
В качестве новых членов правительства были назначены Энн-Мари Тревелиан (министр по вопросам международного развития), Алок Шарма (министр по делам бизнеса), Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта), Брэндон Льюис (министер по делам Северной Ирландии), Джордж Юстис (министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития).
Ранее РБК-Украина писало, что министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку, а на его место назначили Риши Сунака. Джонсон предложил Джавиду остаться на посту главы Минфина, но при этом уволить всех своих советников - министр посчитал такое условие неприемлемым.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал обновление правительства, которое будет работать над развитием страны после Brexit.