Джонсон оновив уряд Британії

Джонсон призначив шість нових міністрів
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вніс зміни до склад Кабінету міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу премьер-міністра Британії.
Зазначимо, свої посади в оновленому Кабінеті міністрів зберегли міністр закордонних справ Домінік Рааб, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр юстиції Роберт Бакленд і міністр оборони Бен Воллес. Також зберегли свої портфелі:
В якості нових членів уряду були призначені Енн-Марі Тревелиан (міністр з питань міжнародного розвитку), Алок Шарма (міністр у справах бізнесу), Олівер Дауден (міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту), Брендон Льюїс (міністр у справах Північної Ірландії), Джордж Юстіс (міністр охорони навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід подав у відставку, а на його місце призначили Ріші Сунака. Джонсон запропонував Джавиду залишитися на посту глави Мінфіну, але при цьому звільнити всіх своїх радників - міністр вважав таку умову неприйнятним.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував оновлення уряду, яке буде працювати над розвитком країни після Brexit.