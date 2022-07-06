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Джонсон назвал условия своей отставки с поста премьера Британии

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал условия, при которых он готов уйти в отставку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отвечая на вопрос одного из членов парламента, Джонсон заявил, что он готов уйти в отставку лишь в двух случаях:

  • если правительство не сможет продолжать эффективно выполнять работу;
  • если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

По словам премьера, сегодня он имеет "колоссальное большинство", в связи с чем он готов продолжать работу.

Напомним, все подробности касаемо риска отставки Джонсона можно прочитать в материале РБК-Украина "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки". Через некоторое время стало известно и об отставке министра по делам детей Великобритании Вилла Куинса.

Только вчера министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли в отставку. В своих заявлениях они раскритиковали премьера Бориса Джонсона.

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Великобритания