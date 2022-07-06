Джонсон назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав умови, за яких він готовий піти у відставку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Відповідаючи на питання одного з членів парламенту, Джонсон заявив, що він готовий піти у відставку лише у двох випадках:

якщо уряд не зможе продовжувати ефективно виконувати роботу;

якщо уряд не зможе й надалі надавати підтримку Україні.

За словами прем'єра, сьогодні він має "колосальну більшість", у зв'язку з чим він готовий продовжувати роботу.