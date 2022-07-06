Еще один британский министр подал в отставку
Министр по делам и детей Великобритании Уилл Куинс подал в отставку, заявив, что у него "не было выбора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"С большой грустью и сожалением, сегодня утром я подал премьер-министру прошение об отставке. Я желаю своему преемнику всего хорошего - это лучшая работа в правительстве", - заявил министр.
Отметим, что на прошлой неделе в Британии разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. После политик подал в отставку.
Напомним, накануне ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.
В начале июня Джонсон заручился доверием британского парламента, голосование проходило на фоне давних скандалов по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время COVID-ограничений.
Подробнее о той ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".
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