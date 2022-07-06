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Еще один британский министр подал в отставку

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Лондон, Среда 06 июля 2022 11:20
Еще один британский министр подал в отставку Фото: министр по делам и детей Великобритании Уилл Куинс (flickr.com/192333790@N05/)
Автор: Валерия Полищук

Министр по делам и детей Великобритании Уилл Куинс подал в отставку, заявив, что у него "не было выбора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"С большой грустью и сожалением, сегодня утром я подал премьер-министру прошение об отставке. Я желаю своему преемнику всего хорошего - это лучшая работа в правительстве", - заявил министр.

Отметим, что на прошлой неделе в Британии разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. После политик подал в отставку.

Напомним, накануне ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

В начале июня Джонсон заручился доверием британского парламента, голосование проходило на фоне давних скандалов по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время COVID-ограничений.

Подробнее о той ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

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