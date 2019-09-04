Джонсон назвал дату внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов парламента, передают британские СМИ.

"Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября", - сказал Борис Джонсон.

Причиной для назначения выборов стал процесс принятия закона, содержащий возможность перенести дату Brexit. При том, что Джонсон твердо стоит на том, что Британия покинет ЕС в назначенный срок -31 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что члены Палаты общин британского парламента решили рассмотреть законопроект, содержащий возможность перенести дату Brexit. Этот законопроект в случае принятия сможет вызвать даже блокировку выхода Великобритании из сообщества, если не будет соглашения с Брюсселем.

Накануне Джонсон потерял рабочее большинство в парламентеперед ключевым голосованием за Brexit в Палате общин.