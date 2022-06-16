Джонсон надеется на решение по экспорту зерна из Украины "в ближайшие дни"

Отмечается, что лидеры обсуждали "непростительную блокаду украинского зерна" со стороны России.

"Как заявил премьер-министр, он также надеется, что в ближайшие дни в этом вопросе может быть достигнут прогресс", - отмечается в его заявлении.

Британский премьер добавил, что предстоящие в конце июня саммиты G7 и НАТО станут возможностью "выявить единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".