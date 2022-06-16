Джонсон сподівається на рішення щодо експорту зерна з України "найближчими днями"

Зазначається, що лідери обговорювали "непрощенну блокаду українського зерна" з боку Росії.

"Як заявив прем'єр-міністр, він також сподівається, що найближчими днями в цьому питанні може бути досягнутий прогрес", - наголошується в його заяві.

Британський прем'єр додав, що майбутні в кінці червня саміти G7 і НАТО стануть можливістю "виявити єдність Заходу і його рішучість підтримувати Україну в довгостроковій перспективі".