Джонсон надеется, что парламент одобрит сделку о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что согласованная сделка относительно выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) будет одобрена британски парламентом 19 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Напомним, ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил против нового соглашения по Brexit. По его словам, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.

Сделку также отказалась поддерживать Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии.

Отметим, для ратификации сделки по Brexit в парламенте, который состоит из 650 членов, Джонсону необходимо 320 голосов, но на данный момент он не имеет большинства.

Также РБК-Украина сообщало, что после того, как ЕС и Великобритания достигли сделки по Brexit, на границе Северной Ирландии собрались демонстранты. Они опасаются, что сделка может повлиять на многолетний мир в регине и привести к напряженности.