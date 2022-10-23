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Джонсон і Сунак провели переговори: подробиці

Фото: Борис Джонсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кандидати на посаду прем'єр-міністра Британії - колишній прем'єр Борис Джонсон та екс-міністр фінансів у його кабінеті Ріші Сунак проводили переговори до пізньої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що переговори Джонсона та Сунака були зосереджені на потенційному спільному списку під час виборів.

Ця дискусія підігріла припущення, що політики можуть укласти угоду, хоча ні колишній прем’єр-міністр, ні екс-канцлер офіційно не заявляли, що беруть участь у змаганнях за наступника Ліз Трасс.

Нагадаємо, що за даними опитування, британці вважають саме Сунака найбільш підходящим кандидатом у прем'єр-міністри.

При цьому він та Джонсон поки офіційно не оголошували про висунення. Поки що з усіх кандидатів про це публічно заявила лише Пенні Мордонт.

ЗМІ зазначають, що Джонсон все-таки заручився достатньою підтримкою для нового висування в прем'єри.

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ВеликобританіяБорис Джонсон