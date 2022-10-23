RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон и Сунак провели переговоры: подробности

Фото: Борис Джонсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кандидаты на должность премьер-министра Британии - бывший премьер Борис Джонсон и экс-министр финансов в его кабинете Риши Сунак проводили переговоры до поздней ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Переговоры Джонсона и Сунака были сосредоточены на потенциальном общем списке во время выборов.

Эта дискуссия подогрела предположение, что политики могут заключить соглашение, хотя ни бывший премьер-министр, ни экс-канцлер официально не заявляли, что участвуют в соревнованиях по преемнику Лиз Трасс.

Напомним, что по данным опроса, британцы считают именно Сунака наиболее подходящим кандидатом в премьер-министры.

При этом он и Джонсон пока официально не объявляли о выдвижении. Пока из всех кандидатов об этом публично заявила только Пенни Мордонт.

СМИ отмечают, что Джонсон все-таки заручился достаточной поддержкой для нового выдвижения в премьеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис Джонсон