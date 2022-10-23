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Джонсон и Сунак провели переговоры: подробности

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Воскресенье 23 октября 2022 10:27
Джонсон и Сунак провели переговоры: подробности Фото: Борис Джонсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кандидаты на должность премьер-министра Британии - бывший премьер Борис Джонсон и экс-министр финансов в его кабинете Риши Сунак проводили переговоры до поздней ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Переговоры Джонсона и Сунака были сосредоточены на потенциальном общем списке во время выборов.

Эта дискуссия подогрела предположение, что политики могут заключить соглашение, хотя ни бывший премьер-министр, ни экс-канцлер официально не заявляли, что участвуют в соревнованиях по преемнику Лиз Трасс.

Напомним, что по данным опроса, британцы считают именно Сунака наиболее подходящим кандидатом в премьер-министры.

При этом он и Джонсон пока официально не объявляли о выдвижении. Пока из всех кандидатов об этом публично заявила только Пенни Мордонт.

СМИ отмечают, что Джонсон все-таки заручился достаточной поддержкой для нового выдвижения в премьеры.

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