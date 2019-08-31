Джонсон хочет провести Brexit любой ценой из-за внутренних интересов, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может принять решение пойти на Brexit любой ценой, просто для решения внутриполитических вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Туск заявил, что основная политическая проблема с Brexit - это ситуация внутри Британии, а также "эмоции, связанные с этим шоу".

"Мы все являемся жертвами внутренней политики Великобритании. Нельзя исключать, что Борис Джонсон захочет привести к выходу любой ценой, просто из-за внутренних интересов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приостановила работу британского парламента на 5 недель, что позволит решить вопрос с Brexit.

РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия выступила против жесткого выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоно.

Напомним, пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева заявила, что Великобритания должна выплатить Европейскому Союзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (43 млрд евро) долгов, даже в случае выхода страны из Евросоюза (Brexit) без утверждения соглашения.