Британия должна заплатить долги даже в случае Brexit без соглашения, - ЕК

Иллюстративное фото: Еврокомиссия (flickr.com/photosmartinschulz)

Евросоюз не будет вести переговоры с Британией, если она не заплатит 43 млрд евро

Великобритания должна выплатить Европейскому Союзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (43 млрд евро) долгов, даже в случае выхода страны из Евросоюза (Brexit) без утверждения соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", - подчеркнула Андреева.

В то же время координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Вергофстадт заявил, что Евросоюз не будет вести с Британией торговых переговоров, если она не заплатит долгов.

"Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров", - подчеркнул Вергофстадт в Twitter.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не должен будет платить 39 миллиардов фунтов стерлингов, если Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза без подписания договора (так называемый жесткий Brexit)