Джонсон хоче провести Brexit будь-якою ціною через внутрішні інтереси, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Туск заявив, що основна політична проблема з Brexit - це ситуація всередині Британії, а також "емоції, пов'язані з цим шоу".

"Ми всі є жертвами внутрішньої політики Великобританії. Не можна виключати, що Борис Джонсон захоче привести до виходу за будь-яку ціну, просто через внутрішні інтереси", - додав він.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту на 5 тижнів, що дозволить вирішити питання з Brexit.

РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія виступила проти жорсткого виходу Великобританії з ЄС. Про це повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоно.

Нагадаємо, прес-секретар Європейської комісії Міна Андрєєва заявила, що Великобританія повинна виплатити Європейського Союзу 39 мільярдів фунтів стерлінгів (43 млрд євро) боргів, навіть у разі виходу країни з Євросоюзу (Brexit) без затвердження угоди.