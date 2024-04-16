Джонсон дасть Конгресу час ознайомитися з його ідеєю щодо України та Ізраїлю: коли проголосують

Якщо текст буде опублікований у вівторок, як сподівається Джонсон, це може означати, що Палата представників не зможе проголосувати за чотири окремі законопроекти до п'ятниці, 19 квітня.

Як зазначається, наразі заплановано, що Палата представників покине засідання в четвер, 18 квітня, у другій половині дня і піде на канікули наступного тижня, але це може змінитися.

Джонсон заявив, що конференція Республіканської партії вирішила голосувати за законопроекти про зовнішню допомогу окремо, і що він хотів би направити до Сенату кожен законопроект окремо. Однак остаточного рішення про те, чи варто об'єднувати їх разом, ще не прийнято.