Джонсон даст Конгрессу время ознакомиться с его идеей по Украине и Израилю: когда проголосуют

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен разрешить членам Конгресса ознакомиться с его законопроектами по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня в течение 72 часов, прежде чем вынести их на рассмотрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Если текст будет опубликован во вторник, как надеется Джонсон, это может означать, что Палата представителей не сможет проголосовать за четыре отдельных законопроекта до пятницы, 19 апреля.
Как отмечается, запланировано, что Палата представителей покинет заседание в четверг, 18 апреля, во второй половине дня и уйдет на каникулы на следующей неделе, но это может измениться.
Джонсон заявил, что конференция Республиканской партии решила голосовать за законопроекты о внешней помощи в отдельности, и что он хотел бы направить в Сенат каждый законопроект в отдельности. Однако окончательное решение о том, стоит ли объединять их вместе, еще не принято.
Напомним, в США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с прошлой осени.
В феврале 2024 года Сенат США принял законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь нашей стране. Но он так и не прошел Палату представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить документ на рассмотрение, поскольку он хочет, чтобы в него были внесены поправки. В частности, он допускает возможность помощи нашей стране в кредит.
Ранее глава разведывательного комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что ожидает, что законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе. В частности, по его мнению, документ получит преимущественную поддержку конгрессменов.
Сегодня Джонсон представил четыре отдельных законопроекта по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности.
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