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Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов стерлингов украинским детям

Новина українською →
Британия, Вторник 08 марта 2022 01:50
Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов стерлингов украинским детям Фото: Джоан Роулинг (instagram.com/jkrowling_official)
Автор: Роман Мирончук

Известная британская писательница Джоан Роулинг вместе со своей благотворительной организацией Lumos собрала для украинских детей, которые пострадали от российской агрессии, 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джоан Роулинг в Twitter.

"Я лично сопоставлю пожертвования на это обращение, до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал средства. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для некоторых из наиболее уязвимых детей в Украине", - отметила автор Гарри Поттера.

Напомним, Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC). При этом о какой именно суме идет речь, не указывается.

Мы также писали о том, что правительство Великобритании выделит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк. Данные средства предназначены для смягчения финансового давления, вызванного вторжением России.

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