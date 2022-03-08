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Джоан Роулінг пожертвувала мільйон фунтів стерлінгів українським дітям

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Британія, Вівторок 08 березня 2022 01:50
Джоан Роулінг пожертвувала мільйон фунтів стерлінгів українським дітям Фото: Джоан Роулінг (instagram.com/jkrowling_official)
Автор: Роман Мирончук

Відома британська письменниця Джоан Роулінг разом зі своєю благодійною організацією Lumos зібрала для українських дітей, які постраждали від російської агресії, 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джоан Роулінг в Twitter.

"Я особисто зіставлю пожертвування на це звернення, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Велике спасибі всім, хто вже пожертвував кошти. Ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для деяких з найбільш вразливих дітей в Україні", - зазначила автор Гаррі Поттера.

Нагадаємо, Єлизавета II зробила "щедру приватну" пожертву до Фонду допомоги українським біженцям, створеного Комітетом з надзвичайних ситуацій (DEC). При цьому про яку саме суму йдеться, не вказується.

Ми також писали про те, що уряд Великобританії виділить Україні 100 млн доларів через Світовий банк. Дані кошти призначені для пом'якшення фінансового тиску, викликаного вторгненням Росії.

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