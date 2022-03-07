Британия предоставит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Деньги будут выплачены через мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, который предназначен для ускорения поступления пожертвований в Украину и уже используется некоторыми другими странами.

Объявление о выделении дополнительного финансирования Украины было сделано накануне визитов в Лондон премьер-министров Канады и Нидерландов Джастина Трюдо и Марка Рютте. Эту встречу глава британского правительства Борис Джонсон постарается использовать для усиления международной реакции на вторжение России.