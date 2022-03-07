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Британия предоставит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк

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Лондон, Понедельник 07 марта 2022 03:03
Британия предоставит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк Фото: Британия выделит Украине через Всемирный банк 100 млн долларов (flickr.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Великобритании выделит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк. Средства предназначены для смягчения финансового давления, вызванного вторжением России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Деньги будут выплачены через мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, который предназначен для ускорения поступления пожертвований в Украину и уже используется некоторыми другими странами.

Объявление о выделении дополнительного финансирования Украины было сделано накануне визитов в Лондон премьер-министров Канады и Нидерландов Джастина Трюдо и Марка Рютте. Эту встречу глава британского правительства Борис Джонсон постарается использовать для усиления международной реакции на вторжение России.

Напомним, ранее стало известно о подготовке Международным валютным фондом экстренной помощи Украине.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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