Джинсовий сарафан і в'єтнамки: стильний образ Джамали, який легко повторити

Співачка Джамала показала літній образ у стилі кежуал, поєднавши джинсовий сарафан з трендовими в'єтнамками та мінімумом аксесуарів. Її лук - приклад того, як виглядати стильно і сучасно без зайвих зусиль і великих витрат.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram співачки.
На фото зображена Джамала в повсякденному образі, який можна віднести до стилю кежуал. Цей стиль характеризується зручністю, практичністю та поєднанням простих, але водночас стильних речей.
Джинсова сукня-сарафан
Це ключовий елемент образу. Сукня виконана зі щільного синього деніму, має прямий крій і довжину міді. Це універсальна річ, яка поза часом і завжди актуальна.
В'єтнамки
Свій образ співачка доповнила трендовим взуттям цього літа - в'єтнамками на підборах.
Вона обрала взуття чорного кольору, з тонкими ремінцями між пальцями, що створюють характерну форму. Каблук-"чарочка" забезпечує комфорт під час ходьби.
Взуття на низькому ходу надає образу розслабленості та легкості.
Сонцезахисні окуляри
Масивна оправа в чорному кольорі надає образу елегантності та загадковості.
Аксесуари
На шиї видно ланцюжок, а на руці браслет. Це мінімалістичні прикраси, які не перевантажують образ.
Загалом, образ Джамали - це чудовий приклад того, як можна створити стильний і комфортний лук, використовуючи всього кілька основних елементів.
Такий лук ідеально підходить для повсякденних справ, прогулянок або зустрічей з друзями в неформальній обстановці.
Джамала обрала річ від українського бренду FASHIONISTA. Джинсовий сарафан створений у колаборації з іншим брендом Ksenia Schnaider.
"Однотонний джинсовий сарафан з декоративними швами. Модель силуетного крою з круглою горловиною, двома бічними кишенями та накладною кишенею ззаду. Застібається на блискавку", - сказано в описі.
Вартість такого сарафана - 3599 гривень.
Схожі джинсові сарафани можна знайти в колекціях Zara, Mango або українських брендів. А мінімалістичні аксесуари легко знайти в мас-маркеті або українських маркетплейсах.
