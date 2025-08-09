Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторить

Певица Джамала показала летний образ в стиле кэжуал, соединив джинсовый сарафан с трендовыми вьетнамками и минимумом аксессуаров. Ее лук - пример того, как выглядеть стильно и современно без лишних усилий и больших затрат.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram певицы.
На фото изображена Джамала в повседневном образе, который можно отнести к стилю кэжуал. Этот стиль характеризуется удобством, практичностью и сочетанием простых, но одновременно стильных вещей.
Джинсовое платье-сарафан
Это ключевой элемент образа. Платье выполнено из плотного синего денима, имеет прямой крой и длину миди. Это универсальная вещь, которая вне времени и всегда актуальна.
Вьетнамки
Свой образ певица дополнила трендовой обувью этого лета - вьетнамками на каблуках.
Она выбрала обувь черного цвета, с тонкими ремешками между пальцами, создающими характерную форму. Каблук-"рюмочка" обеспечивает комфорт при ходьбе.
Обувь на низком ходу придает образу расслабленности и легкости.
Солнцезащитные очки
Массивная оправа в черном цвете придает образу элегантности и загадочности.
Аксессуары
На шее видна цепочка, а на руке браслет. Это минималистические украшения, не перегружающие образ.
В общем, образ Джамалы - это отличный пример того, как можно создать стильный и комфортный лук, используя всего несколько основных элементов.
Такой лук идеально подходит для повседневных дел, прогулок или встреч с друзьями в неформальной обстановке.
Джамала выбрала вещь от украинского бренда FASHIONISTA. Джинсовый сарафан создан в коллаборации с другим брендом Ksenia Schnaider.
"Однотонный джинсовый сарафан с декоративными швами. Модель силуэтного кроя с круглой горловиной, двумя боковыми карманами и накладным карманом сзади. Застегивается на молнию", - сказано в описании.
Стоимость такого сарафана - 3599 гривен.
Похожие джинсовые сарафаны можно найти в коллекциях Zara, Mango или украинских брендов. А минималистичные аксессуары легко найти в масс-маркете или украинских маркетплейсах.
