Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторить

Какой "лук" выбрала Джамала

На фото изображена Джамала в повседневном образе, который можно отнести к стилю кэжуал. Этот стиль характеризуется удобством, практичностью и сочетанием простых, но одновременно стильных вещей.

Джинсовое платье-сарафан

Это ключевой элемент образа. Платье выполнено из плотного синего денима, имеет прямой крой и длину миди. Это универсальная вещь, которая вне времени и всегда актуальна.

Вьетнамки

Свой образ певица дополнила трендовой обувью этого лета - вьетнамками на каблуках.

Она выбрала обувь черного цвета, с тонкими ремешками между пальцами, создающими характерную форму. Каблук-"рюмочка" обеспечивает комфорт при ходьбе.

Обувь на низком ходу придает образу расслабленности и легкости.

Джамала показала стильный лук (скриншот)

Солнцезащитные очки

Массивная оправа в черном цвете придает образу элегантности и загадочности.

Аксессуары

На шее видна цепочка, а на руке браслет. Это минималистические украшения, не перегружающие образ.

В общем, образ Джамалы - это отличный пример того, как можно создать стильный и комфортный лук, используя всего несколько основных элементов.

Такой лук идеально подходит для повседневных дел, прогулок или встреч с друзьями в неформальной обстановке.

Стильный лук Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сколько стоит образ как у Джамалы

Джамала выбрала вещь от украинского бренда FASHIONISTA. Джинсовый сарафан создан в коллаборации с другим брендом Ksenia Schnaider.

"Однотонный джинсовый сарафан с декоративными швами. Модель силуэтного кроя с круглой горловиной, двумя боковыми карманами и накладным карманом сзади. Застегивается на молнию", - сказано в описании.

Стоимость такого сарафана - 3599 гривен.

Сколько стоит сарафан как у Джамалы (скриншот)

Похожие джинсовые сарафаны можно найти в коллекциях Zara, Mango или украинских брендов. А минималистичные аксессуары легко найти в масс-маркете или украинских маркетплейсах.